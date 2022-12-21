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Шойгу предложил увеличить возраст призыва в Российскую армию

Предложил увеличить возраст призыва в российскую армию Фото: kremlin.ru
Министр обороны России Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян с 18 до 21 года, предельный – повысить до 30 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сказал в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

Свою инициативу Шойгу обосновал необходимостью укрепления безопасности России в связи со стремлением НАТО нарастить "военный потенциал" у российских границ, в том числе за счет Швеции и Финляндии.

Помимо этого, министр считает необходимым довести численность Вооруженных сил до 1,5 млн военнослужащих, в том числе 695 000 контрактников.

Здесь Шойгу добавил о необходимости обеспечить возможность граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным "с первого дня прихода на службу". Такое желание, по словам Сергея Шойгу, должно быть добровольным.

Глава оборонного ведомства РФ также выступил за создание двух межвидовых стратегических территориальных объединений Вооруженных сил РФ – Московского и Ленинградского военных округов. Кроме того, планируется сформировать две новые дивизии ВДВ.

Призывной возраст в России начинается в 18 и заканчивается в 27 лет. Начало и окончание призывного возраста наступает в день рождения. Любые попытки призыва на срочную службу не соответствующих этим возрастным показателям считаются незаконными.

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