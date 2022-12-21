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БРК развивает сотрудничество с узбекистанскими партнерами

БРК развивает сотрудничество с узбекистанскими партнерами Фото: АО "Банк Развития Казахстана"
21 декабря делегация АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "НУХ "Байтерек") в рамках государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Ташкент провела ряд встреч с узбекистанскими организациями-партнерами, сообщает Zakon.kz.

По итогам встреч был подписан ряд документов. Так, заместитель Председателя Правления БРК Марат Елибаев и генеральный директор АО "UzAuto Motors" Бо Инге Андерссон подписали меморандум о сотрудничестве по  организации в Казахстане производства полного цикла автомобиля марки Chevrolet Onix методом мелкоузловой сборки.

Проект будет реализован в 2023-2025 годах на базе костанайского завода "СарыаркаАвтоПром". Комплектующие для производства будет поставлять уполномоченный от General Motors поставщик – компания АО "UzAuto Motors".


БРК развивает сотрудничество с узбекистанскими партнерами

Фото: АО "Банк Развития Казахстана"

Общая ориентировочная стоимость проекта оценивается в 50 млн долларов США, и реализовать его планируют с помощью финансовых инструментов группы БРК, включая лизинговые программы Фонда развития промышленности.

Отметим, что в Казахстане на мощностях завода "СарыаркаАвтоПром" уже идет производство автомобилей бренда Chevrolet крупноузловым способом с их последующей продажей внутри страны, а также на зарубежных рынках. Реализация указанного проекта позволит увеличить локализацию выпускаемого автотранспорта, увеличить экспортный потенциал Казахстана и создать более 400 новых рабочих мест.

Также заместитель Председателя Правления БРК Марат Елибаев и заместитель Председателя Правления АО "Национальный банк внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан" Азизбек Ходжаев подписали генеральное соглашение о предоставлении кредитной линии в БРК для узбекистанского банка в целях финансирования экспорта казахстанской продукции высокого и среднего передела и услуг.

Размер кредитной линии – до 20 млн долларов США, а срок действия – 24 месяца с даты заключения соглашения. Подписанный документ позволит повысить конкурентоспособность сбыта казахстанской продукции в Республике Узбекистан и снизить риски неоплаты или задержки оплаты за счет обеспечения финансирования отечественного экспорта.

БРК предлагает отечественным экспортерам совместно с покупателями-импортерами воспользоваться продуктом торгового финансирования, что предоставит возможность экспортерам получать мгновенную оплату за отгруженный товар, а импортерам-покупателям – получать финансирование на оплату за казахстанскую продукцию в узбекистанском банке.

АО "Банк Развития Казахстана" – национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана. Основными целями банка являются совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной деятельности; развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности; содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.

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Константин Вноровский
Казахстан Узбекистан
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