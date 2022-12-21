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ДП на транспорте: 93 человека попали под поезд с начала года в Казахстане

93 человека попали под поезд с начала года в Казахстане Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С начала 2022 года 93 казахстанца попали под поезд, из них 61 человек погиб. В 12 случаях пострадали дети, из них 8 погибли, сообщает Zakon.kz.

Такие данные привели в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

Кроме того, за указанный период за переход железнодорожного полотна в неустановленных местах транспортными полицейскими выявлено и привлечено к административной ответственности 25 403 гражданина, зарегистрировано 2162 факта экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей – 365, связанных с нахождением домашних животных – 1537.

"За текущий период стражами порядка проведено 1219 сходов с населением, почти 1200 встреч в пассажирских поездах, 1643 лекции в учебных заведениях на тему "Железная дорога – зона повышенной опасности!", где доведены основные меры безопасности при нахождении на железнодорожных объектах. Первый замначальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов

Он отметил, что, несмотря на проводимую профилактическую работу, люди продолжают нарушать правила безопасности.

Так, 16 декабря на станции Манкент Туркестанской области грузовой поезд совершил касательный наезд на несовершеннолетнюю девушку, переходившую железнодорожные пути в неустановленном месте. Машинист применил экстренное торможение и подавал звуковые сигналы, однако девушка не реагировала на сигналы, так как была в наушниках и капюшоне. Пострадавшая была доставлена в центральную больницу Сайрамского района.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.1 ст.344 УК РК ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта").

"Основные причины несчастных случаев – это нарушение правил безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и халатное отношение к личной безопасности граждан", – резюмировали в пресс-службе Департамента полиции на транспорте.

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