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Рабочий погиб под колесами экскаватора в Актюбинской области

Рабочий погиб под колесами экскаватора в Актюбинской области Фото: pxhere
48-летний энергетик погиб в Актюбинской области на шахте месторождения "Юбилейное", сообщает Zakon.kz.

Рабочий руководил группой, монтировавшей кабель под землей. Неожиданно на мужчину наехал многотонный экскаватор, передает КТК.

Сразу после происшествия энергетика подняли на поверхность. Но врачи лишь констатировали смерть. Машинист сейчас дает показания в полиции. По его словам, он не заметил в темноте силуэт человека.
Все обстоятельства трагедии выясняет специальная комиссия. Заведено дело, водитель – под подпиской о невыезде. С начала года в регионе произошло 68 несчастных случаев на производстве, где погибли 13 человек.

Машинист ПДМ под управлением Кенеева, не увидев работников, совершил наезд на энергетика Шальчюс. По его словам, он не увидел работников и совершил наезд. Значит, он ковшом прижал пострадавшего. Работник оказался между почвой и ковшом. Начальник отдела управления по инспекции труда Актюбинской области Куаныш Камиев

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Константин Вноровский
Актюбинская область
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