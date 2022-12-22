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В трех регионах страны закрыли дороги республиканского значения

В трех регионах страны закрыли дороги республиканского значения Фото: Zakon.kz
Ограничение движения для всех видов автотранспорта введено в трех регионах Казахстана. Это связанно с ухудшением погодных условий, сообщает Zakon.kz.

Введено на шести республиканских трассах Карагандинской области:

  • "Екатеринбург-Алматы" км. 1492-1854, уч. г.Караганда-г.Балхаш.
  • "Екатеринбург-Алматы" км. 1426-1457, уч. ПВП Темиртау-г.Караганды.
  • "Караганда-Аягоз-Бугаз" км. 17-219, уч. г.Караганда-г.Каркаралинск.
  • "Кызылорда-Павлодар" км. 967-1066, уч. г.Караганда-п.Молодежный.
  • "Кызылорда-Павлодар" км. 762-906, уч. п.Атасу-п.Топар.
  • "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара" км. 231-324, уч. гр.Павлодарской обл.-п.Ботакара.

В Павлодарской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Калкаман-Баянаул-Умиткер-Керней-Ботакара" км. 0-231, уч. п.Калкаман-гр.Карагандинской обл.

В ВКО в связи с угрозой самопроизвольного схода снежных лавин, введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д "Усть-Каменогорск – Алтай - Улкен Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи" км. 6-66, уч. с.Ушановское-г.Серебрянск. Также из-за непогоды закрыта трасса "Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр РФ." км 36-123, уч. с.Предгорное – гр. РФ.

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Восточно-Казахстанская область Казахстан Карагандинская область Павлодарская область
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