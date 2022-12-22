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В Костанае стоимость проезда в автобусах повысят с 1 января

В Костанае стоимость проезда в автобусах повысят с 1 января Фото: pixabay
В Костанае с нового года на 20 тенге подорожает проезд в автобусах, сообщает Zakon.kz.

Поездка безналичным расчетом теперь будет стоить 100 тенге, наличными – 170 тенге. Постановление о повышении тарифа зарегистрировало Министерство юстиции, информирует Alau.kz.

Увеличится и стоимость проезда на пригородных маршрутах. Кроме того, на них начнет действовать дифференцированный тариф.

"В пригородных автобусах оплата будет производиться следующим образом: безналичным способом – 5 тенге за 1 км необходимо прибавить к установленным 80 тенге. До Тобыла два километра, итоговая сумма – 90 тенге. Если оплата будет наличными, то в таком случае 1 км будет стоить 10 тенге. Необходимо прибавить получившуюся сумму к 150 тенге и стоимость проезда до нужного населенного пункта: до Тобыла – 170 тенге, Заречного – 190 тенге. Такая же схема будет применима ко всем пригородным маршрутам", - рассказали в отделе ЖКХ Костаная.

Стоимость проезда в Костанае не повышалась с 2017 года.

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