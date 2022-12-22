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Ученые выяснили, какие дети чаще впадают в зависимость от игр и соцсетей

Ученые выяснили, какие дети чаще впадают в зависимость от игр и соцсетей Фото: pixabay
Американские специалисты узнали, что особенно склонны к зависимости от соцсетей и игр дети, которым трудно контролировать собственные эмоции, сообщает Zakon.kz.

Результаты исследования представлены в издании Journal of Addictions & Offender Counseling.

Опрос провели сотрудники Университета Джорджии. Около 80 процентов подростков в возрасте от 12 до 17 лет ответили, что ежедневно проверяют свои аккаунты в социальных сетях. Примерно 85 процентов респондентов когда-либо в жизни увлекались онлайн-играми. 

При этом девочки больше склонны к формированию зависимости от социальных сетей, а мальчики - от игр.

Отмечается, что проблемы с контролем эмоций делают подростков более подверженными развитию поведенческих зависимостей, в том числе от игр и соцсетей. Однако, утверждается, что навыку контроля эмоций можно научить, если он плохо развит. 

1 декабря сообщалось о том, что ученые выяснили, почему дети учатся лучше взрослых.

14 декабря стало известно о найденном учеными ответе, почему зеленый цвет ослабляет боль

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