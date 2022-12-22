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Названо возможное меню экипажа МКС на Новый год

Названо возможное меню экипажа МКС на Новый год Фото: Instagram/rus_nasa
Космонавты МКС не получат новых посылок к празднику, поэтому, вполне вероятно, составят себе новогодний стол из отправленного им ранее, сообщает Zakon.kz.

Источник раскрыл "Известиям" состав подарка, отправленного космонавтам летом. 

По словам собеседника, в ту посылку вошли белый шоколад с миндалем и кокосом и молочный с начинками: бананово-йогуртовой, клубнично-йогуртовой и капучино. Кто-то из экипажа попросил конфеты грильяж в шоколадной глазури и карамель – барбарис и мятную.

Также в посылке были сушеный кальмар, чипсы из морских водорослей и морская капуста в кунжутном масле, обжаренный фундук, арахис в какао и арахис в хрустящей корочке, смесь из ананаса и изюма. Из джемов космонавты выбрали персик-манго, клубничный, малиновый и абрикосовый. В посылку вошла и сгущенка – обычная и с арахисом. Были в посылке и соусы – кавказский особо острый, кисло-сладкий с перцем чили, баварский медово-горчичный, суперострый, кетчуп со вкусом укропа и петрушки, горчица, хрен, васаби, майонез с лимонным соком и томатная паста.

Летчик-космонавт, участник космических экспедиций МКС-21/22, МКС-40/41 Максим Сураев рассказал, что к новому году МКС украшают и гирляндами, и мишурой.

26 июля новый гендиректор "Роскосмоса‎" Юрий Борисов заявил, что Россия после 2024 года прекратит участие в программе развития МКС, а основным приоритетом деятельности "Роскосмоса‎" в пилотируемой космонавтике станет создание Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США сожалеют о принятом российской стороной решении.

По словам главы программы по МКС Робин Гейтенс, NASA планирует закрыть МКС после 2030 года, поскольку агентство будет переходить на работу с коммерческими космическими станциями.

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