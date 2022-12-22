Психолог рассказала, на что потратить оставшиеся дни 2022 года

В декабре многие подводят итоги года. В это время нужно успеть завершить проекты, купить подарки, продукты. Но реально ли это сделать до наступления Нового года, поделилась психолог Марина Архипова, сообщает Zakon.kz.

Для многих активно работающих людей "конец года" и "аврал" – неразделимые понятия. Вспомните, почему вы отдали предпочтение именно этой организации и этой должности. Скорее всего, в этом есть свои плюсы. Возможно, вы любите свою профессию, или, например, стабильный доход на этой работе позволяет вам двигаться к конкретной цели. Ищите плюсы.



Откажитесь от идеи "объять необъятное"

Когда вы перевернете последний лист календаря, жизнь продолжится. Поэтому не следует выжимать себя как лимон до последней капли, лишь бы успеть сделать все до 31 декабря. Оцените объективно, какие дела не терпят отлагательств. Другие дела перенесите на следующий месяц, приступите к ним после новогодних каникул. Расставьте свои дела по порядку по степени срочности и важности.

Уделяйте время себе

Иногда в предновогоднем аврале человек забывает про собственные интересы и желания. И начинает задавать себе резонный вопрос, ради чего он столько работает. Поэтому, даже когда вы завалены делами и проектами, каждый день устраивайте себе хотя бы один сюрприз, который не потребует много времени. Маленькие радости напоминают нам, что жизнь прекрасна, и помогают предупредить эмоциональное выгорание.

Цените сегодняшний день

Вчерашний день уже прошел, а завтрашний еще не наступил. Поэтому самый важный день – это тот, который вы проживаете сейчас, в эти минуты. Поэтому не откладывайте на потом, до следующей недели или до будущего года то, что кажется важным лично для вас. Вы живете сегодня, и оно уже наступило, пишет "Вечерняя Москва".

Создавайте свое настроение

Выкроите немного времени и спланируйте, как украсить квартиру, какие подарки подарить близким, что приготовить к новогоднему столу. Именно так создается праздничное настроение. А еще продолжайте общаться с людьми и участвовать в событиях, которые заряжают вас позитивом. И тогда новогоднюю ночь вы встретите не уставшим от всего человеком с потухшими глазами и единственным желанием выспаться, а на эмоциональном подъеме с верой в себя и успех.

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