Два человека погибли при лобовом столкновении машин на трассе Алматы – Астана

На трассе Алматы – Астана произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Avensis. Погибли оба водителя, сообщает Zakon.kz.

Prado двигался в сторону Астаны в северном направлении. Avensis – в сторону Алматы на юг.

По предварительной версии, водитель Avensis потеряла управление из-за погодных условий. Шел сильный снег и местами уже был гололед. Не справившись с управлением, она выехала на полосу встречного движения. Водитель стала возвращаться на свою полосу, в этот момент к ней приблизился встречный Prado. Его водитель увидел Avensis, попытался избежать столкновения. Но в итоге автомобили столкнулись лоб в лоб в центре проезжей части. От удара машины отбросило на обочину. Avensis вылетел с дороги, Prado – перевернулся.

В результате ДТП погибли оба водителя. Пассажира, который был в Avensis, госпитализировали в тяжелом состоянии.



Очевидцы ДТП вызвали скорую. Также на место была вызвана служба спасения, они извлекали тела погибших и пострадавшего пассажира.



Ведется следствие. Назначены соответствующие экспертизы.

Фото: Zakon.kz



Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz









Фото: Zakon.kz

