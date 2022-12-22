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Два человека погибли при лобовом столкновении машин на трассе Алматы – Астана

Два человека погибли при лобовом столкновении двух авто на трассе Алматы – Астана Фото: Zakon.kz
На трассе Алматы – Астана произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Avensis. Погибли оба водителя, сообщает Zakon.kz.

Prado двигался в сторону Астаны в северном направлении. Avensis – в сторону Алматы на юг.

По предварительной версии, водитель Avensis потеряла управление из-за погодных условий. Шел сильный снег и местами уже был гололед. Не справившись с управлением, она выехала на полосу встречного движения. Водитель стала возвращаться на свою полосу, в этот момент к ней приблизился встречный Prado. Его водитель увидел Avensis, попытался избежать столкновения. Но в итоге автомобили столкнулись лоб в лоб в центре проезжей части. От удара машины отбросило на обочину. Avensis вылетел с дороги, Prado – перевернулся. 

В результате ДТП погибли оба водителя. Пассажира, который был в Avensis, госпитализировали в тяжелом состоянии. 

Очевидцы ДТП вызвали скорую. Также на место была вызвана служба спасения, они извлекали тела погибших и пострадавшего пассажира.

Ведется следствие. Назначены соответствующие экспертизы.   

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz



ДТП

Фото: Zakon.kz


В ноябре в Восточно-Казахстанской области в результате лобового столкновения Lada и бензовоза погиб мужчина. 

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Анастасия Стативкина
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