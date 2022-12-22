Два человека погибли при лобовом столкновении машин на трассе Алматы – Астана
Prado двигался в сторону Астаны в северном направлении. Avensis – в сторону Алматы на юг.
По предварительной версии, водитель Avensis потеряла управление из-за погодных условий. Шел сильный снег и местами уже был гололед. Не справившись с управлением, она выехала на полосу встречного движения. Водитель стала возвращаться на свою полосу, в этот момент к ней приблизился встречный Prado. Его водитель увидел Avensis, попытался избежать столкновения. Но в итоге автомобили столкнулись лоб в лоб в центре проезжей части. От удара машины отбросило на обочину. Avensis вылетел с дороги, Prado – перевернулся.
В результате ДТП погибли оба водителя. Пассажира, который был в Avensis, госпитализировали в тяжелом состоянии.
Очевидцы ДТП вызвали скорую. Также на место была вызвана служба спасения, они извлекали тела погибших и пострадавшего пассажира.
Ведется следствие. Назначены соответствующие экспертизы.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В ноябре в Восточно-Казахстанской области в результате лобового столкновения Lada и бензовоза погиб мужчина.