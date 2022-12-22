В районе карагандинской ТЭЦ-1 произошла крупная авария

22 декабря стало известно о крупной аварии на тепловых сетях в районе ТЭЦ-1 в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации на странице @vk_gazeta, грузовая машина снесла портал диаметром 1000 мм.

Кроме того, информацию о чрезвычайном происшествии подтвердили в диспетчерской службе ТОО "Теплотранзит Караганда".

Стоит отметить, что ТЭЦ-1 обогревает центральную часть областного центра.

После аварии на теплосетях в Экибастузе работа казахстанских ТЭЦ стала одной из самых обсуждаемых тем.

Был также проведен комплексный анализ технического состояния 37 ТЭЦ страны с категорированием их по группам риска.

"В "красную" зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в "желтую" – 11 ТЭЦ и в "зеленую" – семь ТЭЦ".



