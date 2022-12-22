Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В районе карагандинской ТЭЦ-1 произошла крупная авария

В районе карагандинской ТЭЦ-1 произошла крупная авария Фото: Instagram/vk_gazeta
22 декабря стало известно о крупной аварии на тепловых сетях в районе ТЭЦ-1 в Караганде, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации на странице @vk_gazeta, грузовая машина снесла портал диаметром 1000 мм.

Кроме того, информацию о чрезвычайном происшествии подтвердили в диспетчерской службе ТОО "Теплотранзит Караганда".

Стоит отметить, что ТЭЦ-1 обогревает центральную часть областного центра.

После аварии на теплосетях в Экибастузе работа казахстанских ТЭЦ стала одной из самых обсуждаемых тем. 

Был также проведен комплексный анализ технического состояния 37 ТЭЦ страны с категорированием их по группам риска.

"В "красную" зону с высоким риском вошли 19 ТЭЦ, в "желтую" – 11 ТЭЦ и в "зеленую" – семь ТЭЦ".


Читайте также

В США застрелили мужчину, который по ошибке отсидел в тюрьме 25 лет

Два человека погибли при лобовом столкновении машин на трассе Алматы – Астана

Мелкие ДТП можно оформлять без сотрудников дорожной полиции с 2024 года

Анастасия Московчук
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
лес, зима, штормовое
Шквал, метель и гололед ожидаются в Казахстане в среду
Застройщикам в Казахстане запретят продавать нежилые помещения и паркинги
Застройщикам в Казахстане запретят продавать нежилые помещения и паркинги
вайнер суд по финпирамиде
Суд над вайнерами в Алматы: с чем не согласны подсудимые
Землю накроет серьезная магнитная буря
Землю накроет серьезная магнитная буря
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления