В Казахстане ввели ограничения на вывоз бычков и баранчиков

Министр сельского хозяйства подписал приказ от 19 декабря 2022 года "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, вводятся в срок до 1 марта 2023 года количественные ограничения (квоты):

на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС бычков в количестве 60 тысяч голов;

на вывоз с территории РК в третьи страны и в страны ЕАЭС баранчиков в количестве 120 тысяч голов.

Кроме того, утверждены правила распределения количественных ограничений (квот).

Предусматривается, что уполномоченный орган в области развития АПК не позднее 3 рабочих дней со дня введения в действие настоящих Правил размещает на своем интернет-ресурсе объявление о начале карантинирования животных и распределения квот на вывоз товаров.

В объявлении указывается следующая информация:

количественный лимит для постановки бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев на карантинирование;

лимит на одну откормочную площадку и на одного товаропроизводителя для получения квоты на вывоз товаров;

дата и время начала и завершения периода карантирования животных и распределения квот на вывоз товаров;

перечень необходимых документов для карантинирования животных и распределения квот на вывоз товаров.

После введения в действие правил в базе данных по идентификации сельскохозяйственных животных (ИСЖ) через функционал "Карантинирование (экспорт)" формируется количественный лимит для постановки бычков старше 12 месяцев и баранчиков старше 6 месяцев на карантинирование.

При превышении установленного количественного лимита ИСЖ автоматически блокирует постановку животных на карантинирование, ИС ЕАСУ – выдачу ветеринарных сертификатов.



Количественный лимит для постановки бычков старше 12 месяцев на карантинирование составляет 60 тысяч голов, из них:

для откормочных площадок – 30 тысяч голов;

для товаропроизводителей – 30 тысяч голов.

Количественный лимит для постановки баранчиков старше 6 месяцев на карантинирование составляет 120 тысяч голов, из них:

для откормочных площадок – 30 тысяч голов;

для товаропроизводителей – 90 тысяч голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз бычков старше 12 месяцев с территории республики в совокупном количестве составляет не более 500 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 200 голов.

Лимит на одну откормочную площадку для получения квоты на вывоз баранчиков старше 6 месяцев с территории республики составляет в совокупном количестве не более 1000 голов, а на одного товаропроизводителя – не более 500 голов.

После получения копии утвержденного плана карантинирования животных заявители обращаются в государственные ветеринарные организации, созданные местными исполнительными органами, и подают заявку по утвержденной форме.

Сотрудник ветеринарной организации осуществляет прием и регистрацию заявки в день ее поступления.



Подтверждением принятия заявки является отметка на ее копии о регистрации с указанием даты, времени (часы, минуты), фамилии и инициалов, должности лица, принявшего заявку.

Приказ вводится в действие с 1 января 2023 года и действует до 1 марта 2023 года.