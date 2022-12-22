В Алматы задержали молодого наркодельца

Крупный наркоделец был задержан с поличным во дворе жилого дома в микрорайоне Аксай. Патрульные полицейские заметили молодого мужчину. Он увидел, что на него обратили внимание, и попытался скрыться. Однако это ему не удалось, сообщает Zakon.kz.

Патрульные задержали подозрительного человека. Он признался, что имеет при себе наркотики. Во время обыска было изъято 80 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом. Сам задержанный уточнил, что в пакетиках – синтетическое наркотическое средство “скорость”.

Он также пояснил, что является распространителем зелья путем закладок в разных точках города.

Назначена судебно-химическая экспертиза. Устанавливаются канал поставки и география распространения наркотиков в Алматы.





5 сентября бармен одного из ночных клубов Алматы продавала мефедрон. Следственные действия были продолжены в доме, где проживала задержанная.

