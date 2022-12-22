В Казахстане трехсменных школ за год стало больше

В стране растет количество школ с трехсменным режимом обучения. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

В 2021-2022 учебном году в Казахстане функционировало 169 трехсменных школ. Это на 5,6% больше, чем годом ранее (160 школ). За три года количество таких школ увеличилось сразу на 32%.

Масштаб проблемы с численностью учеников виден наглядно. В трехсменных школах обучается 291,1 тыс. учеников – на 4,9% больше, чем в предыдущем году.

В региональном разрезе больше всего трехсменных школ наблюдается в Алматы (59 школ), а также в Мангистауской (18 школ), Атырауской (17 школ), Туркестанской (15 школ) и Павлодарской (10 школ) областях, пишет Ranking.kz.

19 августа заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов поручил всем акиматам регионов полностью ликвидировать трехсменные и аварийные школы. Этот вопрос Тугжанов пообещал держать на личном контроле.