Лже-акиматовец помогал "решать" жилищные вопросы в Караганде

В Караганде задержали афериста, представлявшегося работником акимата. Мужчина, как рассказали Zakon.kz в полиции города, дал признательные показания.

По данным стражей порядка, с заявлением в полицию обратился 31-летний карагандинец. Потерпевший рассказал, что обратился за помощью в получении жилья к незнакомцу, который представился работником акимата.

"Госслужащий" убедил, что сможет помочь в ускоренном порядке, но не бесплатно.

Мужчина передал лже-сотруднику 2,3 млн тенге и стал ждать. Однако посредник перестал выходить на связь.

После обращения полицейские приступили к розыску подозреваемого и задержали 33-летнего мужчину, который дал признательные показания.

"В ходе досудебного расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество" полицейские установили причастность подозреваемого к еще одному аналогичному преступлению. В данном случае под предлогом получения жилья злоумышленник выманил 1,1 млн тенге". Пресс-служба ДП Карагандинской области

21 декабря стало известно, что мошенник, имитируя женский голос, обманул 57-летнюю актюбинку на 300 тысяч тенге.