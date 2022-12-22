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ЧП в районе ТЭЦ в Караганде: стали известны подробности

ЧП в районе ТЭЦ в Караганде: стали известны подробности Фото: скриншот видео
22 декабря на тепловых сетях в районе ТЭЦ-1 в Караганде произошла крупная авария: грузовик снес портал диаметром 1000 мм. В соцсетях позднее появились кадры с места аварии, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, на место прибыл исполняющий обязанности акима города Мейрам Кожухов и рассказывал о произошедшем. 


Вместе с тем в пресс-службе ТОО "Теплотранзит Караганда" поделились подробностями.

По данным ТОО, 22 декабря в 05:30 водитель КАМАЗа с поднятым кузовом совершил столкновение с вертикальным П-образным компенсатором в районе пересечения улицы Гоголя и Спасского шоссе. 

"Оперативно выехавшая на место бригада ТОО "Теплотранзит" обнаружила дефект на подающем трубопроводе диаметром 1000 мм. Для ликвидации данного дефекта в ухудшенный режим будут переведены потребители Нового города".Пресс-служба ТОО "Теплотранзит Караганда"

Позднее было заявлено, что работы по устранению дефекта на магистральном трубопроводе завершены.

"ТОО "Теплотранзит Караганда" совместно с ТЭЦ 1 в данный момент занимается восстановлением гидравлического режима. Через 2-2.5 часа температурный режим будет восстановлен", – сказано в сообщении.

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