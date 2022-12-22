Первые иностранные вакцины от коронавируса попали в Китай из Германии

Берлин отправил первую партию вакцины COVID-19 компании BioNTech в Китай для вакцинации немецких экспатриантов. Это первая иностранная вакцина против коронавируса, доставленная в страну, сообщает Zakon.kz.

Никаких подробностей о сроках и размерах поставки не было. Однако власти Берлина настаивают на том, чтобы иностранцам, не являющимся гражданами Германии, был предоставлен доступ к вакцине. Число иностранцев оценивается примерно в 20 тыс. человек, сообщает Reuters.



Поставку вакцины организовали после заключения сделки во время визита канцлера Олафа Шольца в Пекин в ноябре. Канцлер настаивал на том, чтобы Пекин разрешил свободный доступ к вакцинам и китайским гражданам.

Уколы будут поставляться в немецкие компании в Китае, а также в посольства. Ведутся переговоры с правительствами других стран ЕС.

Ранее власти Германии разрешили ввоз китайской вакцины Sinovac для вакцинации граждан Китая.

Пекин до сих пор настаивал на использовании только вакцин отечественного производства, которые основаны не на западной технологии мРНК, а на более традиционных технологиях. Поставки европейских вакцин в Китай происходят на фоне отмены строгого контроля за коронавирусом.