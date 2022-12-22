Санврачи обратились к казахстанцам в преддверии праздников и каникул

В настоящее время в Казахстане отмечается циркуляция острых респираторных вирусных инфекций и вирусов гриппа A(H1N1), А(H3N2) и B, которые и включены в штаммовый состав противогриппозных вакцин. Об этом корреспонденту Zakon.kz сообщили в Комитете санэпидконтроля Минздрава РК.

Всего, по данным КСЭК, по Казахстану зарегистрировано 2,1 млн случаев ОРВИ и 1834 случая гриппа. По сравнению с прошлым годом отмечается рост случаев ОРВИ на 20%. Рост заболеваемости отмечается во всех регионах и 65% приходится на детей до 14 лет.

Учитывая предстоящие праздники и каникулы для детей, санврачи напомнили казахстанцам об основных мерах профилактики гриппа и ОРВИ:



Ограничьте контакты с больными людьми, обеспечьте их изоляцию. Ограничьте посещение мест массового скопления людей, особенно закрытых помещений. Прикрывайте рот и нос платком при кашле, чихании и сморкании, старайтесь не кричать, не брызгать слюной, не обниматься и не целоваться, потому что капли слизи и мокроты являются главными источниками инфицирования. Регулярно проветривайте помещение, проводите частую влажную уборку помещений, регулярно протирайте предметы общего контактного использования (дверных ручек, краники и др.) и всех поверхностей. Используйте противовирусные мази, иммунокорригирующие препараты, поливитамины, употребляйте в пищу лук, чеснок, квашеную капусту. Часто и тщательно мойте руки, регулярно обрабатывайте руки влажными гигиеническими и дезинфицирующими средствами.

Также в Комитете санэпидконтроля рассказали об основных симптомах при гриппе и ОРВИ:

грипп начинается внезапно и сопровождается резким скачком температуры – появляется выраженная интоксикация организма (озноб, адинамия, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сухой кашель с болями за грудиной);

начинается внезапно и сопровождается резким скачком температуры – появляется выраженная интоксикация организма (озноб, адинамия, мышечные и головные боли, ломота во всем теле, сухой кашель с болями за грудиной); при любой другой вирусной инфекции – ОРВИ, аденовирусная инфекция и другие – обычно преобладают катаральные симптомы (насморк, болит горло и появляется температура).

В Казахстане ежегодно с октября по апрель месяц регистрируется сезонный подъем заболеваемости острых респираторных вирусных инфекций и гриппа: 3-4 млн случаев ОРВИ и до 2 тыс. случаев гриппа.

В мире отмечается увеличение активности вирусов гриппа A(H1N1), А(H3N2) и B. В странах Европы, США отмечается преобладание вируса гриппа А, в том числе А(H3N2), на который приходится 83% случаев гриппа, в странах Азии зарегистрированы локальные вспышки гриппа.

21 декабря 2022 года министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният сообщила, что в стране циркулирует свиной грипп H1N1.