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Единый платеж с доходов работников будут платить некоторые работодатели с 2023 года

Единый платеж будут выплачивать некоторые работодатели за своих работников Фото: pexels
С 1 января 2023 года Налоговый кодекс дополняется новым разделом, в котором определен порядок применения единого платежа, сообщает Zakon.kz.

Единый порядок обложения доходов работников определяется налоговым агентом самостоятельно в соответствующей декларации.

Налоговыми агентами единого платежа признаются индивидуальные предприниматели и юридические лица, выплачивающие доход физическому лицу в виде заработной платы и выбравшие исполнение обязательств по исчислению, удержанию и перечислению ИПН с таких доходов в составе единого платежа, которые являются субъектами микропредпринимательства и малого предпринимательства, применяющими специальные налоговые режимы:

  • на основе упрощенной декларации;
  • для производителей сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных кооперативов;
  • для крестьянских или фермерских хозяйств.

В единый платеж включаются подлежащие уплате суммы ИПН с доходов, подлежащих обложению у источника выплаты, ОПВ и ОПВР, социальные отчисления, взносы и отчисления на ОСМС.

Как отмечается, выбранный порядок обложения доходов работников в первоначальной или очередной декларации не подлежит изменению в течение налогового периода.

Ставка единого платежа составляет:

  • с 1 января 2023 года – 20%;
  • с 1 января 2024 года – 21,5%;
  • с 1 января 2025 года – 23,8%;
  • с 1 января 2026 года – 24,8%;
  • с 1 января 2027 года – 25,8%;
  • с 1 января 2028 года – 26,3%.

При этом за работников, освобожденных от уплаты социальных платежей (за исключением обязательных профессиональных пенсионных взносов), ставка единого платежа снижается на соответствующую долю социальных платежей.

Доля ИПН плательщика единого платежа от ставки единого платежа составляет:

  • с 1 января 2023 года – 9%;
  • с 1 января 2024 года – 8,4%;
  • с 1 января 2025 года – 7,6%;
  • с 1 января 2026 года – 7,3%;
  • с 1 января 2027 года – 7%;
  • с 1 января 2028 года – 6,9%.

Исчисление единого платежа производится налоговым агентом при начислении зарплаты.

Указывается, что удержание сумм соответствующих долей единого платежа, причитающихся на ИПН, ОПВ, ВОСМС, производится налоговым агентом не позднее дня выплаты дохода, подлежащего обложению у источника выплаты.

Обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), соцотчисления и отчисления на обязательное социальное медицинское страхование осуществляются налоговыми агентами за счет собственных средств в пользу работников.


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Лариса Черненко
Казахстан
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