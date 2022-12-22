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Снег с метелью прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в пятницу

Снег с метелью прогнозируют синоптики на большей части Казахстана в пятницу Фото: pixnio
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 23 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на большей части страны сохраняется снег с метелью, ночью в горных районах востока ожидается сильный снег. Лишь на северо-западе, юго-западе, в центре страны под влиянием отрога северо-западного антициклона ожидается погода без осадков.


На северо-западе, юге, юго-востоке республики ожидается туман, на западе, юго-востоке – гололед, на севере, западе, юге Казахстана – усиление ветра, с метелью. РГП "Казгидромет"

В Астане – переменная облачность, днем снег, метель. Ветер юго-западный ночью 3-8, днем 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 27-29, днем 9-11 мороза.

В Алматы – переменная облачность, ночью снег, туман, гололед. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 4-6 мороза.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 мороза, днем 1-3 тепла.

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