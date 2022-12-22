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Доллар и рубль подешевели на торгах 22 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 466,98 тенге, снизившись на 3,03 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 6,56 тенге (-0,16).

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 67,03 тенге (-0,37).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 499,16 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 466,5-469,5 тенге, евро – по 495-500 тенге, российские рубли – по 6,1-6,5 тенге.

Между тем мировые цены на нефть немного выросли на торгах 22 декабря. 

Так, стоимость февральских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,30% и составила 82,45 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на февраль подорожали на 0,38%, до 78,59 долларов за баррель


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Лариса Черненко
KASE
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