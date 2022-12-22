В Генпрокуратуре рассказали о статусе замначальника полиции Алматинской области Абдрахманова

Начальник Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Сагиев на брифинге в ведомстве рассказал, допрашивали ли замначальника ДП Алматинской области Рустама Абдрахманова и по какому делу, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Сагиев напомнил, что Рустам Абдрахманов в настоящее время является замначальника Департамента полиции Алматинской области.

"Является свидетелем по делу о рейдерстве, которое вы ранее озвучивали. Он является свидетелем. Подозреваемым не признан. В рамках данного уголовного дела допрошен, проведены соответствующие следственные мероприятия. Обыск не производился, телефон не изымали". Елдос Сагиев

По какому конкретно делу он был допрошен, спикер не уточнил.

19 декабря в соцсетях появилась информация, что у заместителя начальника ДП Алматинской области Рустама Абдрахманова провели обыски в рамках уголовного дела.