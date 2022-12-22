Прокуратура отменила решение акима Алматы по землям Бутаковки

Заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев на брифинге в ведомстве рассказал, допрашивали ли экс-акима Алматы Бакытжана Сагинтаева по делу о незаконной передаче земель в микрорайоне Бутаковка, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Умиралиев заявил, что по данному факту нет уголовного дела, и, соответственно, там не может быть произведен допрос.



"Прокуратурой города Алматы проводится анализ законности предоставления этих участков. И если я не ошибаюсь, по Бутаковке прокуратура приняла меры по отмене решения акима города об изменении целевого назначения данного участка из рекреационной зоны в жилищную. Сейчас по протесту прокурора земельный участок обратно переведен в прежний статус: рекреационный. Комитетом по управлению земельными ресурсами принимаются дальнейшие меры по отмене этих правоустанавливающих документов МИО. Анализ продолжается". Заместитель Генерального прокурора Жандос Умиралиев

Начальник службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов в свою очередь сообщил, что обнаружено еще 4 участка, которые тоже были незаконно переданы из рекреационной зоны.



"Уполномоченным органам – Управлению по земельным отношениям и акимату – предъявлено еще 10 исков, они находятся на рассмотрении. Я думаю, там касательно зоны Медеуского природного парка. Там примут исчерпывающие меры. Сейчас идет процесс рассмотрения, судебный я имею в виду. Процесс прокурорами завершен в полном объеме". Начальник Службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов



