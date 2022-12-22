Генпрокуратура проверит работу ТЭЦ в Казахстане

Генеральная прокуратура проверит работу ТЭЦ в Казахстане. Об этом рассказал заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев, сообщает корреспондент Zakon.kz.

При этом он уточнил, что проверки коснутся не всех ТЭЦ.

"По ТЭЦ мы однозначно планируем проводить проверки, но не по всем, учитывая, что сейчас отопительный период. Мы понимаем, что некоторые проверки могут помешать нормальной работе этих ТЭЦ. Поэтому мы организуем проверки там, где ситуация так скажем "аховая", где требуется вмешательство органов прокуратуры, уполномоченных органов". Заместитель Генерального прокурора РК Жандос Умиралиев

По его словам, сейчас продолжаются проверки на ТЭЦ в Риддере и Экибастузе.

"По Риддеру проверки продолжаются. Там выявлена масса нарушений по линии ЧС, промышленной безопасности, по линии других требований, которые ставятся перед нормальной деятельностью ТЭЦ. Также проверка назначена по соблюдению инвестиционных тарифов". Жандос Умиралиев

Начальник службы по защите общественных интересов Генпрокуратуры Сапарбек Нурпеисов добавил, что всего по линии промбезопсности на ТЭЦ Риддера выявлено 70 нарушений, по пожарной безопасности - более 40. Но пока это предварительные итоги.

Также идут проверки по тарифообразованию, выполнению инвестпрограмм, по вопросам модернизации и технической оснащенности.

Ночью 27 ноября в Экибастузе отключили подачу тепла и горячей воды из-за аварии. В Минэнерго сообщили о высоком уровне износа тепловых трубопроводов, который составляет более 70%.



28 ноября в Экибастузе объявили режим ЧС.

4 декабря стало известно, что во все подвалы жилых домов подали тепло.

5 ноября в 20:00 на АО "Риддер-ТЭЦ" в системе золоудаления вышел из строя насос и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата №1.

