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Врачи рассказали о состоянии девочки, сбитой поездом в Туркестанской области

поезд, ж/д-пути Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области поезд сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую железнодорожные пути в неположенном месте. Пострадавшую экстренно госпитализировали в центральную больницу. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести, сообщает Zakon.kz

Инцидент произошел 16 декабря на станции Манкент. По информации "Казахстан Темир Жолы", пострадавшая была в наушниках и не услышала сигналы машиниста, который был за рулем грузового поезда. 

"16 декабря текущего года в 11:35 на станции Манкент Туркестанской области машинист применил экстренное торможение для предотвращения наезда на постороннего человека, который не реагировал на подаваемые локомотивом звуковые сигналы. Находясь в зоне повышенной опасности, пострадавшая переходила железнодорожные пути в неустановленном месте и была в наушниках. АО "НК "ҚТЖ" просит граждан быть внимательными на железной дороге и строго соблюдать правила безопасности. Железнодорожники регулярно проводят разъяснительную работу среди населения, в школьных и студенческих аудиториях, рассказывая о правилах нахождения на железнодорожных путях"Пресс-служба АО "НК "Казахстан Темир Жолы"

Несовершеннолетнюю с многочисленными травмами госпитализировали в центральную больницу Сайрамского района. Пострадавшая находится в отделении травматологии и получает лечение. 

"Пациентка Акмарал Алмасова 2007 года рождения поступила с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма. Также у пострадавшей диагностированы ушибы и ссадины поясничного отдела позвоночника, а также закрытый перелом лонных и седалишных костей таза с двух сторон. У нее был травматический шок 2 степени. Лечение продолжается согласно протоколам лечения и диагностики МЗ РК".Пресс-служба Управления здравоохранения Туркестанской области

 

3 октября этого года пассажирский поезд сбил мужчину в Алматинской области. По информации пресс-службы ДП региона, мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. 

Автор: Карина Адильбекова

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Редакция Zakon.kz
Казахстан Туркестан Туркестанская область
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