"Казахтелеком" перевел на "быстрый интернет" более 5 тыс. абонентов в трех городах

С начала ноября текущего года крупнейший телеком-оператор страны предоставил жителям сразу 39 многоэтажных домов в Астане, Алматы и Актау возможность подключения к волоконно-оптическим линиям по технологии GPON.

На сегодня услугами "Казахтелекома" пользуется несколько миллионов казахстанцев по всей республике. В настоящее время компания сосредоточена на переводе своих клиентов на новые технологии, позволяющие обеспечить их высокоскоростным интернетом и дополнительными сервисами. Эта задача особенно актуальна для трех городов страны – Астаны, Алматы и Актау, темпы строительства нового жилья в которых выше средних по стране: крупнейший телеком-оператор старается не отставать от застройщиков, и за последние полтора месяца подключил к оптике в этих городах жителей 39 многоэтажных домов.





Фото: "Казахтелеком"



Суммарно с начала ноября этого года более 5 тысяч жильцов Астаны, Алматы и Актау подключились к услугам "Казахтелекома" с помощью технологии GPON. Эту технологию телеком-оператор использует с 2010 года, и на сегодня она является самым эффективным способом предоставления целого комплекса телекоммуникационных услуг посредством подключения каждого абонента по отдельному каналу к магистральной сети.

"Технология GPON подразумевает индивидуальное подключение каждой квартиры к магистральной оптике, таким образом, жильцы новых жилых домов получают высокую скорость передачи данных даже в часы пиковых нагрузок на сеть. Кроме того, при использовании данной технологии один кабель, заведенный в квартиру, дает возможность абоненту, помимо доступа к высокоскоростному интернету, получать услуги IP-телефонии и цифрового телевидения. За последние два месяца только в Алматы мы подключили по этой технологии 18 новых домов", – отметил генеральный директор Дивизиона по розничному бизнесу АО "Казахтелеком" Игорь Погребицкий.





Фото: "Казахтелеком"



При использовании данной технологии сигнал передается с помощью света, а не электрического импульса, как в медной проводке. Благодаря этому скорость передачи данных возрастает с 8 до 500 Мбит/с, а интернет работает без перебоев, поскольку световой сигнал практически нечувствителен к помехам. При этом потреблять контент все члены семьи могут одновременно, используя разные гаджеты: смартфоны, телевизоры или планшеты.

Преимущества новой технологии, дающей доступ к высокоскоростному интернету, в числе первых оценила жительница алматинского ЖК "Асыл Тау" Мадина Туркубаева. Она недавно получила ключи от своей новой квартиры, говорит, что к выбору жилого комплекса подходила очень тщательно, и именно наличие качественного интернета от "Казахтелекома" было одним из приоритетных условий для приобретения нового жилья с ее стороны.





Фото: "Казахтелеком"



"Я переехала в Алматы из Павлодара, ранее уже пользовалась услугами "Казахтелекома", поэтому при выборе нового жилого комплекса особое внимание уделяла наличию возможности подключения к интернету именно от этого провайдера. Мне без проблем перевели личный счет из квартиры в Павлодаре на новую в Алматы, я очень рада, что у меня теперь еще и высокоскоростной интернет по новой технологии GPON", – говорит она.

В планах компании на 2023 год – строительство новых и модернизация имеющихся сетей, а также дальнейшее подключение жильцов новостроек и возведенных ранее домов к оптическим линиям не только в столице, крупнейшем мегаполисе страны и Актау, но и в других регионах Казахстана. Как отмечают в компании, оставить заявку на подключение услуг и узнать подробнее о тарифных планах и условиях подключения жители жилых комплексов могут на портале компании telecom.kz, в мессенджерах WhatsApp по номеру +77080000160 и через Telegram-бот @TelecomKZBot.

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