Президенты двух стран дали старт строительству первого бигвилля в Ташкенте

В Ташкенте дан старт строительству жилого массива – совместного проекта казахстанского застройщика BI Group и узбекистанского девелопера Murad Buildings, сообщает Zakon.kz.

Церемония приурочена ко встрече президентов стран-соседей Касым-Жомарта Токаева и Шавката Мирзиёева и запуску реализации совместных объектов.



Глава холдинга BI Group Айдын Рахимбаев в рамках церемонии рассказал о проекте, в который будет инвестировано $500 млн. Он предусматривает строительство социальной, коммерческой и жилой инфраструктуры площадью более 1,5 млн кв. м. Президенты стран-соседей дали согласие на старт строительства.





Фото: Руслан Мазунин



"Город в городе", или "бигвилль", будет реализован вдоль реки Чирчик. На территории жилого массива, согласно генеральному плану, расположатся 40 га городских парков и скверов, дорог, социальной инфраструктуры (школы, детские сады, поликлиники, театры, ТРЦ, административные здания), а также благоустройство русла реки.



Фото: Руслан Мазунин



"Между Казахстаном и Узбекистаном установлены тесные партнерские отношения. Заданный ритм во многом благодаря нашим уважаемым президентам способствует развитию и созданию новых объектов. Проект вдоль реки Чирчик – важный и значимый для Ташкента. Мы его очень приветствуем. Благодаря ему продолжат развиваться инфраструктура, социально значимые объекты, для горожан будет создана комфортабельная и уютная атмосфера. Как представитель хокимията я подтверждаю готовность всячески оказывать содействие в его продвижении". Заместитель хокима Ташкента, начальник Управления инвестиций и внешней торговли Шароф Рахманов

Фото: Руслан Мазунин



"По прогнозам экспертов, рынок недвижимости Узбекистана может стать одним из главных драйверов развития экономики страны. Используя богатый опыт компании BI Group в развитии масштабных проектов и опыт работы в Ташкенте, мы хотим создать для новоселов данного жилого массива, а также жителей города Ташкента все условия для комфортного проживания". Председатель совета директоров BI Group Айдын Рахимбаев

Вдохновением для жилого квартала стала махалля, хранящая в себе многовековые традиции, культуру уважения и взаимопомощи. Этот уникальный социальный феномен вызывает живой интерес в мире и включен в предварительный Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Здесь природный каркас неразрывно будет переплетаться с городскими узкими коммерческими улочками, тенистыми улицами с чинарами, образуя уникальную городскую вязь.

Данная локация является активно развивающимся районом рядом с гольф-клубом на озерах, парком "Янги Узбекистон" и проектируемой олимпийской деревней.



Фото: Руслан Мазунин



20 тыс. квартир будут представлены в первом бигвилле в столице Узбекистана. Особое внимание застройщики уделили энергоэффективности, технологичности и цифровизации.



Во время строительства применят небольшие водные сооружения с зелеными насаждениями, методы затемнения пешеходных путей для того, чтобы способствовать уменьшению перегрева помещений, охлаждению в условиях летней жары.

Бигвилли от компании BI Group уже появились и продолжают строиться с высокой динамикой в казахстанских городах – Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау.

Отметим, инновационный строительный холдинг BI Group возводит жилые комплексы в Ташкенте на протяжении трех лет под эгидой совместного предприятия NRG.