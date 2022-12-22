Четвертую часть 5-серийного фильма о трагическом январе подготовил телеканал "Алматы"

В преддверии годовщины трагического января на телеканале "Алматы" вышла четвертая часть 5-серийного документального фильма в жанре журналистского расследования. В фильме представлены ранее неизвестные факты и эксклюзивные интервью очевидцев, пострадавших и экспертов, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают авторы фильма, в Алматы в результате погромов, мародерства и грабежей в общей сложности пострадали свыше 1,5 тыс. субъектов МСБ, были уничтожены и повреждены десятки единиц автотранспорта как экстренных служб, полиции и Нацгвардии, так и мирных жителей, разгромлены и подожжены стратегические объекты, ТРЦ, торговые сети и магазины техники.



"В результате трагические события заметно сказались на экономике и занятости в мегаполисе. Краткосрочный индикатор в январе ощутимо упал, произошел спад в промышленности на 6,1%, в строительстве – на 1,8% и сказался на электроснабжении на 13,4%. Пострадала и крупнейшая отрасль города – торговля (на 21%, розничная – на 42,1%), которая восстановилась только к лету. По поручению президента разрушенную инфраструктуру полностью восстановили, повысили уровень общественной безопасности и обеспечили экономический рост. Только за 11 месяцев удалось привлечь свыше триллиона тенге частного капитала", – отмечается в сообщении телеканала.

Как уточняется, во время расследования выяснилось, что в дни беспорядков и хаоса вооруженные группировки силой заставляли мирных жителей примкнуть к их рядам. К примеру, вынуждали таксистов и водителей автобусов перекрывать автодороги и развозить их по нужным адресам.

"Внутри этого процесса, безусловно, были злоумышленники, которые участвовали в заговоре. Но я бы не стал всех участников называть таковыми. Потому что, я думаю, большая часть протестующих – все-таки были мирными протестующими, которые протестовали против несправедливости нашего общества. То есть, это было накопленное напряжение, которое выплеснулось", – считает политический обозреватель Газиз Абишев.

Об этом же говорит и один из участников протестов, который впоследствии пытался остановить провокаторов.

"В тот момент мы призывали к спокойствию, говорили, что не надо их бить – это же наши братья, но они не понимали – они были, как зомби. Самое главное в таких ситуациях – не поддаваться на провокации. Шествие должно быть мирным. Погромами и насилием вы ничего никому не докажете", – подчеркнул молодой человек.





Премьера пятой серии пройдет в 29 декабря на телеканале "Алматы".