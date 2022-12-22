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Январские события 2022 года в Казахстане еще недооценены – Леонид Млечин

журналист Фото: Facebook/Леонид Млечин
Российский писатель Леонид Млечин рассказал о своей новой книге "Трагический январь. Президент Токаев и извлечение уроков", а также ответил, брал ли он интервью у главы Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По его словам, он планировал представить книгу в Алматы 24 декабря.

"К сожалению, вирус, который мучает нас уже несколько лет, добрался и до меня. Врачи запретили летать и с кем бы то ни было встречаться. Поэтому презентация книги в Казахстане откладывается до января. Надеюсь, у меня будет возможность рассказать о том, почему я взялся за написание этой книги о столь важных событиях. О том, как я собирал материалы, как беседовал с участниками произошедшего, как снимал места, где разворачивалась эта драма", – рассказал писатель.

А затем рассказал о том, что Касым-Жомарт Токаев знает о его книге, но интервью писателю не давал.

"Коллеги уже обо многом меня спрашивают. Как я понимаю, всех интересует вопрос: брал ли я интервью у президента Токаева относительно январский событий? Интервью не было. Президент был осведомлен о моем желании выпустить такую книгу, однако с моей работой ни до, ни после издания он еще не знакомился. Надеюсь, что и у главы государства найдется время ее прочитать", – сказал Млечин.

Он отметил, что на Youtube-канале "История Леонида Млечина" всю неделю будут публиковаться серии фильма, посвященного январским событиям.


"Новая серия выходит каждый день. Мне кажется, январские события 2022 года в Казахстане еще недооценены, и они явно станут сюжетами книг и фильмов", – резюмировал писатель.

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