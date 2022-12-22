Полицейские Кызылординской области нашли убившего лебедя охотника

Полицейские Кызылординской области нашли охотника, опубликовавшего видео, на котором он заколол лебедя вилами, сообщает Zakon.kz.

Как утоняет пресс-служба ДП региона, героем ролика оказался житель Сырдарьинского района.

"22 декабря по данному видеоролику материал зарегистрирован в Книге учета информации отдела полиции Сырдарьинского района. В ходе проверки установлен и доставлен в отдел полиции 26-летний житель района. Выяснилось, что данный факт имел место в 2013 году в ходе ловли рыбы на берегу рисового канала и зафиксирован на видео". Пресс-служба ДП Кызылординской области

Сообщается, что по результатам проверки действиям доставленного будет дана правовая оценка и принято соответствующее решение.

Ранее в соцсетях распространился ролик с убийством лебедя, что сильно возмутило казахстанцев.