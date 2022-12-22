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Ситуация в Украине: Зеленский встретился с Байденом и Дудой, в Киеве продлили комендантский час

выступление Зеленского Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Вашингтон и встретился с президентом США Джо Байденом, а, возвращаясь домой, встретился с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Zakon.kz.
  • В 10 областях Украины объявляли воздушную тревогу.
  • Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о том, что энергосистему страны можно будет восстановить только к лету, если не будет новых ударов.
  • Президент РФ Владимир Путин разрешил сделки с лицами, подпавшими под санкции РФ.
  • Путин: "Поставки ЗРК Patriot на Украину затянут конфликт, но противоядие им найдется". Кроме того, он заявил, что американцы давно вовлечены в украинский конфликт.
  • В Киеве решили не отменять комендантский час на новогодние праздники. Ограничения будут действовать с 23:00 до 5:00.
  • Рубль упал до минимума с начала мая на фоне санкций в отношении российской нефти и газа.
  • Конгресс США готовится до конца недели принять бюджет в $ 44,9 млрд долларов в поддержку Украины.
  • Экспорт российской нефти снизился на 54% за первую неделю эмбарго на поставки ее в Евросоюз.
  • Альберт-холл в Лондоне, Европейская комиссия в Брюсселе, Прага и другие города Европы ненадолго отключили подсветку зданий и рождественских елок в знак солидарности с Украиной.
  • Страны G7 подтвердили, что антироссийские санкции не должны препятствовать поставкам продовольствия из РФ. Как уточняется, от Большой семерки в 2022 году бюджету Украины было выделено $32,7 млрд. Также группа семи пообещала продолжить усилия по восстановлению и реконструкции Украины.

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Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Анджей Дуда Байден Джо Зеленский Владимир США
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