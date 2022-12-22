Елена Рыбакина выиграла второй матч на выставочном турнире в ОАЭ

Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина 22 декабря провела второй матч на выставочном турнире World Tennis League (WTL) в Дубае, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанка в паре с немцем Александром Зверевым переиграла канадца Оже-Альяссима и Саню Мирзу из Индии со счетом 7:5, 3:6, 10:5. Причем Мирза заменила изначально заявленную на этот матч канадку Эжени Бушар.



23 декабря Рыбакина проведет второй одиночный матч - против четвертой ракетки мира француженки Каролин Гарсии