Елена Рыбакина выиграла второй матч на выставочном турнире в ОАЭ
Фото: olympic.kz
Чемпионка Уимблдона-2022 казахстанка Елена Рыбакина 22 декабря провела второй матч на выставочном турнире World Tennis League (WTL) в Дубае, сообщает Zakon.kz.
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Казахстанка в паре с немцем Александром Зверевым переиграла канадца Оже-Альяссима и Саню Мирзу из Индии со счетом 7:5, 3:6, 10:5. Причем Мирза заменила изначально заявленную на этот матч канадку Эжени Бушар.
23 декабря Рыбакина проведет второй одиночный матч - против четвертой ракетки мира француженки Каролин Гарсии
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