Третий год акимат Актобе не тратит бюджет на оформление города к Новому году

Третий год акимат Актобе не тратит денег на оформление города к Новому году, сообщает Zakon.kz.

Обходятся чиновники старыми гирляндами и игрушками. А главную ель не обновляют восьмой год.

"Главная елка из бюджета приобреталась в 2015-м году. После этого никакие оформления не были закуплены. Она ежегодно устанавливается. По необходимости проводится мелкий ремонт", - рассказал КТК замначальника отдела ЖКХ и пассажирского транспорта акимата города Актобе Жомарт Бакытгельды.

Как уточняется, главную ель установили в центральном парке 22 декабря. Также в городе прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. 80 пар поздравляли жителей в разных частях города. Сопровождали их и символы уходящего и будущего годов – костюмированные тигры и кролики. Прямо на улице персонажи развлекали людей песнями и плясками.

Отмечается, на это мероприятие чиновники тоже не потратились, лишь подключили учителей и раздали им костюмы.

"Вышли поздравить наших граждан, жителей и гостей города с наступающим Новым годом. И пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения и всего самого наилучшего!" Сотрудник отдела культуры и развития языков акимата города Актобе Дамир Картеменов



