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В Актюбинской области мужчина на мотоцикле уехал в поисках скота и пропал

трасса, помощь, пастух Фото: polisia.kz
21 декабря в службу спасения 112 поступило сообщение о том, что около 07:40 36-летний житель села Алтай батыр Байганинского района выехал на мотоцикле из дома на поиски скота и не вернулся, сообщает Zakon.kz.

Через три часа он был найден в местности Караадыр, в 50 км от села Алтай-батыр.

"Для спасательной работы были задействованы 5 сотрудников и 1 единица техники районного отделения МЧС, 2 сотрудника отдела полиции, 4 сотрудника и 1 единица техники".Пресс-служба МЧС РК

Как уточняется, в медицинской помощи мужчина не нуждался. 


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Елена Беляева
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