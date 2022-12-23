Земляне еще успеют увидеть "падающие звезды"

Накануне земляне 22 декабря 2022 года стали свидетелями интересного астрономического явления — пика действия метеорного потока Урсиды, сообщает Zakon.kz

Пик звездопада приходится обычно на самую длинную ночь года и день зимнего солнцестояния, Солнце достигает самой удалённой точки от экватора в Южном полушарии небесной сферы и начинает свой путь по направлению к весне.

Как сообщает Московский планетарий , метеорный поток Урсиды начинается ежегодно 17 декабря и продолжается до 25 - 27 декабря.

Это самый северный метеорный поток, он виден только в Северном полушарии, в течение всей ночи над северным горизонтом.

Скорость метеоров достигает 32 км/с. В момент пиковой активности можно увидеть до 10 метеоров в час. Источником Урисид стала периодическая комета 8P/Туттля.

Специалисты, чтобы успешно наблюдать "падающие звезды" еще можно успеть и увидеть их можно невооруженным глазом, крайне желательно максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.



Ранее астрономы анонсировали, какие метеорные потоки можно наблюдать в декабре.