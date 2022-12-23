Казахстанцы могут столкнуться с дефицитом дизтоплива

Эксперты нефтегазовой отрасли считают, что нынешние объемы не покрывают потребностей рынка, сообщает Zakon.kz.

Как отметил в интервью телеканалу "Алматы" эксперт Ерлан Жаукин, за этот год было произведено 5 млн 300 тысяч тонн топлива. Что значительно меньше действительных нужд.

"Потребность рынка составляет около 5,6 млн тонн. То есть порядка 300 тысяч тонн Казахстан вынужден импортировать. А мы все прекрасно понимаем и знаем, что цены на внешних рынках в разы выше, чем в стране. То есть основной проблемой дефицита в Казахстане дизеля является существенный диспаритет цен". Ерлан Жаукин

С точки зрения экономики, нарушен принцип равной выгоды, считает эксперт. Проще говоря, в соседних странах нефтепродукты реализуют в два, а то и в три раза дороже, чем в нашей стране. Отсюда и ощутимый переток относительно дешевого отечественного топлива за рубеж. И зачастую незаконным путем.



Жаукин отметил, что пока цены разные, пока выгодно увозить из Казахстана топливо по серым схемам. На сегодня у нас официально экспорт из Казахстана топлива запрещен. Но он у нас вывозится различными способами. Это либо контрабанда, либо через бак автомобиля, либо транзит.



Единственный выход избежать нехватки дизтоплива – добиться выравнивания цен. Чтобы рынок сам был заинтересован в импорте, говорят они.





