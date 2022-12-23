Узбекистан увеличит закупку нефти в Казахстане

Узбекистан и Казахстан договорились о поставке в 2023 году 300 тысяч тонн казахстанских нефтепродуктов, транзите через Казахстан 300 тысяч тонн российской нефти, модернизации и строительстве газохранилищ, сообщает Zakon.kz.

Министерства энергетики и компании Казахстана и Узбекистана в рамках государственного визита в Ташкент Касым-Жомарта Токаева подписали ряд соглашений в сфере энергетики и поставок энергоресурсов, сообщает пресс-служба Минэнерго Узбекистана.



"Стороны заключили соглашение стоимостью 150 млн долларов о поставке в 2023 году казахстанских нефти и нефтепродуктов в объеме 300 тысяч тонн. Стороны договорились вести работу над увеличением объема поставок нефти до 3 млн тонн". Пресс-служба Минэнерго Узбекистана

Еще одно соглашение на 9 млн долларов предусматривает транзит 300 тысяч тонн российской нефти через Казахстан.

Стороны также договорились о взаимном транзите природного газа, модернизации существующих подземных газохранилищ и строительстве новых, а также развитии газотранспортной системы.

"Государственный комитет геологии и минеральных ресурсов Узбекистана заключил меморандум о взаимопонимании с казахстанской компанией "QazaqGaz" о ведении геологоразведочных работ и осуществлении совместных проектов на территории двух стран. Совместные рабочие группы до 1 мая должны подготовить конкретные предложения". Пресс-служба Минэнерго Узбекистана

Кроме этого, предполагается разработка в 2023 году ТЭО проекта строительства на территории Казахстана современной угольной теплоэлектростанции мощностью до 2000 МВт и поставки вырабатываемой электроэнергии в Узбекистан.

Также стороны подписали соглашение по проекту стоимостью 1,3 млрд долларов о производстве фосфатов и сложных минеральных удобрений между компаниями "Узкимесаноат" ("Узхимпром") и "Казфосфат".