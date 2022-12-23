Гороскоп на 23 декабря для представителей всех знаков зодиака
Овен
Овны сегодня увидят результаты своих трудов. Возможно, вы ожидали большего, но все равно останетесь в выигрыше.
Телец
У Тельцов сегодня день новостей и радостных известий. Не исключено, что вы получите неплохую прибыль. Однако будьте внимательны с документами. Все тщательно перечитывайте. В личных взаимоотношениях исключите равнодушие.
Близнецы
Близнецов сегодня ждет разочарование. Возможно, вы действительно ожидали большего, но в итоге получите совсем не то, на что рассчитывали. Тем не менее у вас прекрасные перспективы, не опускайте руки.
Рак
Для Раков – прекрасный день. Успешный и ровный, без потрясений и разочарований. Возможны препятствия в личной жизни, но вы их с легкостью преодолеете.
Лев
Неплохой день для Львов, он несет важные новости, но ваша реакция будет неоднозначной. Тем не менее вам удастся увидеть плюсы и определить для себя перспективные моменты.
Дева
Для Дев многообещающий день. Вас ждет внезапная прибыль и важные новости. Займитесь сегодня собой, пойдите в салон красоты, обновите немного гардероб. Это принесет вам прекрасные эмоции.
Весы
Весьма сложный день для Весов. Но вы не растеряетесь и даже достигнете отличных результатов. Будьте осторожны: у вас за спиной могут плести интриги.
Скорпион
Скорпионы сегодня могут спешить, поэтому не исключены ошибки. Звезды рекомендуют найти время для общения с близкими людьми. У вас есть общие важные темы.
Стрелец
Для Стрельцов загруженный, но очень интересный день. От вас всем что-то будет нужно. Не позволяйте садиться вам на голову и манипулировать вами.
Козерог
Хороший день, интересный и успешный для Козерогов. Обстоятельства будут на вашей стороне и вы сможете извлечь максимум пользы из них, пишет Ftimes.ru.
Водолей
Внимание Водолеев сегодня приковано к тому, что очень важно для вашего будущего. Не исключено, что вы случайно кого-то обидите своей прямолинейностью. Однако вряд ли вас это расстроит.
Рыбы
Для Рыб непростой, но весьма перспективный день. Будьте внимательны в работе с документами. Кроме того, вам откроется какая-то тайна, и вы будете удивлены.
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