Диетолог назвала безопасную для здоровья порцию оливье и селедки под шубой

Безопасная для здоровья порция новогодних салатов оливье или селедки под шубой составляет две-три ложки. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, сообщает Zakon.kz.

По мнению Соломатиной, такой подход позволит организму быстрее справиться с едой.



"Без вреда для здоровья на Новый год можно съесть две-три ложки оливье или селедки под шубой. Однако на протяжении праздничного ужина важно делать перерывы между употреблением блюд", - уточнила диетолог.

Специалист также отметила, что селедка под шубой менее вредна чем оливье из-за наличия в ней рыбы. Если селедка не пересолена, то она полезна для здоровья. Минимизировать вред оливье можно, если заправить салат натуральным йогуртом или нежирной сметаной вместо майонеза, пишет "Вечерняя Москва".

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