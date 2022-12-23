Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог назвала безопасную для здоровья порцию оливье и селедки под шубой

еда, диетолог Фото: freepik
Безопасная для здоровья порция новогодних салатов оливье или селедки под шубой составляет две-три ложки. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина, сообщает Zakon.kz.

По мнению Соломатиной, такой подход позволит организму быстрее справиться с едой.

"Без вреда для здоровья на Новый год можно съесть две-три ложки оливье или селедки под шубой. Однако на протяжении праздничного ужина важно делать перерывы между употреблением блюд", - уточнила диетолог.

Специалист также отметила, что селедка под шубой менее вредна чем оливье из-за наличия в ней рыбы. Если селедка не пересолена, то она полезна для здоровья. Минимизировать вред оливье можно, если заправить салат натуральным йогуртом или нежирной сметаной вместо майонеза, пишет "Вечерняя Москва".

Эксперт сервиса доставки Дарья Уткина дала советы, как выбрать мясо к новогоднему столу. 

Читайте также

Гороскоп на 23 декабря для представителей всех знаков зодиака

Чего ждать знакам зодиака в последнее новолуние 2022 года

Советы юриста: о рисках, на которые идут казахстанцы при покупке смартфонов в ломбардах

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления