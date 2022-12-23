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В Казахстане продлили запрет на вывоз маточного поголовья крупного рогатого скота

в Казахстане продлили запретна вывоз маточного поголовья КРС Фото: Zakon.kz
Подписан совместный приказ МСХ РК и заместителя премьер-министра – министра финансов "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных", сообщает Zakon.kz.

"Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории РК маточного поголовья крупного рогатого скота и маточного поголовья мелкого рогатого скота", – говорится в документе. 

Приказ вводится в действие со 2 января 2023 года.

Запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота начали вводить в Казахстане с прошлого года.

27 августа 2022 года был введен запрет на 6 месяцев на вывоз с территории республики крупного рогатого скота живого, овец и коз живых.

22 декабря в Казахстане ввели ограничения на вывоз бычков и баранчиков.

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