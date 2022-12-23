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Александр Овечкин отличился новым рекордом в НХЛ

НХЛ Новый рекорд Фото: Instagram/capitals
Знаменитый форвард "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин с каждым матчем своего клуба продолжает достигать все новых показателей Национальной хоккейной лиги. В игре против "Оттавы" он установил рекорд Лиги по броскам в створ ворот, сообщает Zakon.kz.

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Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин вышел на первое место по данному показателю в истории НХЛ.

Это случилось после того, как 37-летний игрок оформил две передачи в поединке с "Оттавой Сенаторз", а его дружина вырвала победу со счетом 3:2 в овертайме. 

Теперь в активе Овечкина 6211 бросков в створ ворот за всю карьеру в Лиге. Прежним рекордом владел известный защитник Рэй Бурк (6209).

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