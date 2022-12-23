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В Казахстане работают почти 14 тысяч иностранцев

рабочие, стройка Фото: Zakon.kz
В Казахстане официально трудятся 13 951 иностранный гражданин. Такие данные предоставили в Минтруда страны по состоянию на 1 декабря этого года, сообщает Zakon.kz.
Больше всего иностранцев работают в сферах:
  • строительства – 5780 человек (42%);
  • горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1476 человек (11%);
  • профессиональной, научной и технической деятельности – 1057 человек (8%);
  • обрабатывающей промышленности – 953 человека (7%);
  • сельского, лесного и рыбного хозяйства – 547 человек (4%).
Трудовые мигранты приехали в Казахстан из:
  • Китая – 3518 человек,
  • Индии – 1645 человек,
  • Турции – 1577 человек,
  • Великобритании – 1091 человек,
  • Узбекистана – 693 человека.
Ежегодно Минтруда устанавливает и распределяет квоту на привлечение в республику иностранных специалистов.

В январе текущего года министерство сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) с ранее запланированных 28 352 до 21 097 единиц – на 7255 единиц (25%). В декабре этого года квота была сокращена дополнительно на 997 единиц до 20 100.

13 декабря в Минтруда рассказали, каких специалистов не хватает в стране. 

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