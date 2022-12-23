В Казахстане работают почти 14 тысяч иностранцев

В Казахстане официально трудятся 13 951 иностранный гражданин. Такие данные предоставили в Минтруда страны по состоянию на 1 декабря этого года, сообщает Zakon.kz.

Больше всего иностранцев работают в сферах:

строительства – 5780 человек (42%);

горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1476 человек (11%);

профессиональной, научной и технической деятельности – 1057 человек (8%);

обрабатывающей промышленности – 953 человека (7%);

сельского, лесного и рыбного хозяйства – 547 человек (4%).

Трудовые мигранты приехали в Казахстан из:

Китая – 3518 человек,

Индии – 1645 человек,

Турции – 1577 человек,

Великобритании – 1091 человек,

Узбекистана – 693 человека.

Ежегодно Минтруда устанавливает и распределяет квоту на привлечение в республику иностранных специалистов.





В январе текущего года министерство сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) с ранее запланированных 28 352 до 21 097 единиц – на 7255 единиц (25%). В декабре этого года квота была сокращена дополнительно на 997 единиц до 20 100.







13 декабря в Минтруда рассказали , каких специалистов не хватает в стране.



