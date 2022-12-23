Министр-талиб высказался в защиту запрета посещения университетов для женщин

22 декабря администрация Афганистана, управляемая талибами, заявила, что закрыла университеты для женщин частично из-за того, что студентки не придерживаются дресс-кода, сообщает Zakon.kz.

21 декабря студенток не впускали в университетские городки, а Министерство высшего образования заявило, что доступ женщинам будет приостановлен "до дальнейшего уведомления", сообщает Reuters.

Этот шаг вызвал резкое осуждение со стороны иностранных правительств и критику со стороны некоторых афганцев.



Исполняющий обязанности министра высшего образования Нида Мохаммад Надим из движения Талибан (запрещенная в Казахстане террористическая организация) сообщил афганской государственной вещательной компании RTA, что решение было принято по нескольким причинам, в том числе из-за того, что студентки не носили соответствующую одежду, а студенты разных полов взаимодействовали друг с другом.



"Они не носили хиджаб, они пришли в одежде, которую в основном носят женщины, чтобы пойти на свадьбу". Нида Мохаммад Надим

По словам студентов и преподавателей, с тех пор как талибы захватили власть, занятия в университетах стали проводиться раздельно по половому признаку, а студентки изменили предпочтения в одежде в соответствии с предписаниями, например, закрывать лицо и носить вещи темных цветов.



Нида Мохаммад Надим также заявил, что обсуждение вопроса о женском образовании продолжается. Он подчеркнул, что власти Афганистана уважают права женщин в соответствии с исламским законом.



Талибов критиковали и ранее из-за закрытия средних школ для девочек в начале учебного года в марте.

22 декабря Министерство образования направило всем учебным заведениям письмо с указанием не допускать девочек старше 6 класса в здания.