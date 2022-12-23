Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Министр-талиб высказался в защиту запрета посещения университетов для женщин

Афганские студентки Фото: pixabay
22 декабря администрация Афганистана, управляемая талибами, заявила, что закрыла университеты для женщин частично из-за того, что студентки не придерживаются дресс-кода, сообщает Zakon.kz.

21 декабря студенток не впускали в университетские городки, а Министерство высшего образования заявило, что доступ женщинам будет приостановлен "до дальнейшего уведомления", сообщает Reuters.

Этот шаг вызвал резкое осуждение со стороны иностранных правительств и критику со стороны некоторых афганцев.

Исполняющий обязанности министра высшего образования Нида Мохаммад Надим из движения Талибан (запрещенная в Казахстане террористическая организация) сообщил афганской государственной вещательной компании RTA, что решение было принято по нескольким причинам, в том числе из-за того, что студентки не носили соответствующую одежду, а студенты разных полов взаимодействовали друг с другом.

"Они не носили хиджаб, они пришли в одежде, которую в основном носят женщины, чтобы пойти на свадьбу".Нида Мохаммад Надим

По словам студентов и преподавателей, с тех пор как талибы захватили власть, занятия в университетах стали проводиться раздельно по половому признаку, а студентки изменили предпочтения в одежде в соответствии с предписаниями, например, закрывать лицо и носить вещи темных цветов.

Нида Мохаммад Надим также заявил, что обсуждение вопроса о женском образовании продолжается. Он подчеркнул, что власти Афганистана уважают права женщин в соответствии с исламским законом.

Талибов критиковали и ранее из-за закрытия средних школ для девочек в начале учебного года в марте.

22 декабря Министерство образования направило всем учебным заведениям письмо с указанием не допускать девочек старше 6 класса в здания.

Читайте также

Ученые Назарбаев Университета в Топ-2% лучших ученых мира по версии Стэнфордского университета

Ученики начальных классов в Астане 23 декабря будут учиться дистанционно

Студенты вузов будут изучать Историю Казахстана по новой программе

Данияр Кунафин
Афганистан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
Самую распространенную фамилию назвали в Казахстане
Самые распространенные фамилии назвали в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления