Как не стать жертвой пищевых отравлений на Новый год

Врачи отмечают, что, несмотря на желание сделать особенным новогодний стол, важно помнить о том, что угощения должны быть не только вкусными, но и безопасными, сообщает Zakon.kz.

Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать основные правила приготовления безопасной пищи.



К примеру, пищевое отравление в праздничные дни чаще всего вызывают готовые блюда – всевозможные многокомпонентные салаты (в первую очередь, заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, блюда из рубленого мяса, студень и др.

Также, кроме готовых блюд, причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций.

Так, при приготовлении блюда в большом количестве, которого хватает на несколько дней праздников, обязательно надо помнить, что длительное хранение продуктов может негативно сказаться на здоровье.

"В большинстве случаев состояние пищевого отравления увеличивается в праздничные дни, причиной которого является употребление приготовленных к празднику остатков пищи, хранящихся в холодильнике более двух-трех дней. Особенно мясные, рыбные продукты и салаты, заправленные майонезом, которые относятся к группе скоропортящихся пищевых продуктов. А также десерты, которые относятся к этой группе, торты с отделкой сливочным маслом и сметаной, являются идеальной средой для быстрого размножения болезнетворных бактерий". Пресс-служба Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы

Хранение таких блюд, особенно салатов с майонезом, в холодильнике не должно превышать 24 часов.

Кроме того, люди часто забывают о том, что овощные, рыбные, мясные консервы, а также вяленая рыба, которые мы изготавливаем в домашних условиях, бывают весьма опасными для нашего здоровья.

"Объясняется это тем, что в данных продуктах может содержаться большое количество ботулинотоксина, который способствует развитию отравления", – добавили врачи.

Симптомы пищевых отравлений начинают проявляться остро, с повышения температуры, жидкого стула, болей в животе, могут быть тошнота и рвота.

В связи с чем санитарные врачи рекомендуют:

выбирать безопасные пищевые продукты – при покупке продуктов питания обращайте внимание на целостность упаковки, дату изготовления, срок годности и условия хранения;

при приготовлении праздничных блюд, в первую очередь, необходимо следить за чистотой рук, оборудования, кухонного инвентаря, помещений;

сырые продукты и готовую пищу хранить раздельно, для их обработки пользоваться отдельными ножами и разделочными досками;

тщательно мыть овощи, фрукты, ягоды перед употреблением под проточной водой;

следует помнить, что срок хранения салатов в холодильнике не вечен. Особенно хранение в холодильнике салатов с майонезом не должно превышать 24 часов. Если салаты не заправлены майонезом, их хранение в холодильнике можно продлить до двух суток. Однако это не относится к сложным салатам с мясом, колбасой, яйцами, и даже если сложные салаты не заправлены майонезом, лучше хранить в холодильнике не более суток;

употреблять свежеприготовленную пищу;

очень важно соблюдать правильный температурный режим и выдерживать необходимое для готовки время при обжаривании, отваривании мяса, птицы, яиц, морских продуктов и других ингредиентов для праздничных блюд – как известно, именно термообработка "убивает" возбудителей и обеспечивает разрушение их токсинов;

защищать пищу от насекомых, грызунов и других животных;

использовать качественную, чистую воду.



Также спасатели рассказали: чтобы не омрачить новогодние праздники, нужно обратить внимание на меры пожарной безопасности.