Названы регионы Казахстана с худшими и лучшими дорогами

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана перечислили регионы с лучшим и худшим состоянием дорог, сообщает Zakon.kz.

По данным Комитета автомобильных дорог МИИР, лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95%), Жамбылской (95%), Алматинской (91%) областях.

Тем временем худшее состояние – в ЗКО (39%), Актюбинской (66%) и Атырауской (70%) областях.

Также, как отмечено в распространяемом сообщении, в 2022 году всеми видами дорожных работ было охвачено 4,6 тыс. км местных дорог: на эти цели было выделено 372 млрд тенге.

До конца года запланировано завершение 164 проектов по ремонту, 6 проектов – по строительству и реконструкции автомобильных дорог.

"Завершается реконструкция автомобильной дороги Лавровка – Чкалово" км 160-168 в Северо-Казахстанской области, реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения Айтеке би – Басыкара" в Кызылординской области, строительство 1 очереди Восточной объездной дороги в городе Шымкенте". Пресс-служба Комитета автомобильных дорог МИИР РК

Кроме того, завершаются работы по благоустройству продолжения проспекта Абая в Алматы, которое является одной из шести радиальных дорог к проекту БАКАД.

"По итогам проведенных работ доля дорог местной сети в нормативном состоянии в Казахстане будет доведена до 85% к концу года". Пресс-служба Комитета автомобильных дорог МИИР РК

20 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура при проверке в АО "НК "Казавтожол", Комитете автомобильных дорог и местных акиматах выявила нарушения на многомиллиардные суммы: только в ходе строительства дорог было похищено 43,4 млрд тенге.