Названы регионы Казахстана с худшими и лучшими дорогами
По данным Комитета автомобильных дорог МИИР, лучшее состояние местных дорог наблюдается в Мангистауской (95%), Жамбылской (95%), Алматинской (91%) областях.
Тем временем худшее состояние – в ЗКО (39%), Актюбинской (66%) и Атырауской (70%) областях.
Также, как отмечено в распространяемом сообщении, в 2022 году всеми видами дорожных работ было охвачено 4,6 тыс. км местных дорог: на эти цели было выделено 372 млрд тенге.
До конца года запланировано завершение 164 проектов по ремонту, 6 проектов – по строительству и реконструкции автомобильных дорог.
"Завершается реконструкция автомобильной дороги Лавровка – Чкалово" км 160-168 в Северо-Казахстанской области, реконструкция моста на автомобильной дороге районного значения Айтеке би – Басыкара" в Кызылординской области, строительство 1 очереди Восточной объездной дороги в городе Шымкенте".Пресс-служба Комитета автомобильных дорог МИИР РК
Кроме того, завершаются работы по благоустройству продолжения проспекта Абая в Алматы, которое является одной из шести радиальных дорог к проекту БАКАД.
"По итогам проведенных работ доля дорог местной сети в нормативном состоянии в Казахстане будет доведена до 85% к концу года".Пресс-служба Комитета автомобильных дорог МИИР РК
20 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура при проверке в АО "НК "Казавтожол", Комитете автомобильных дорог и местных акиматах выявила нарушения на многомиллиардные суммы: только в ходе строительства дорог было похищено 43,4 млрд тенге.