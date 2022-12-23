"Уставшую" елку заменили в ВКО

Помните "уставшую" елку, которую установили в поселке Касыма Кайсенова Уланского района Восточно-Казахстанской области? Корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе акима района сообщили, что после шквала возмущения новогоднюю "Пизанскую башню" 22 декабря 2022 года заменили на другую красавицу.

В пресс-службе акима Уланского района рассказали, кто им помог заменить елку в поселке Касыма Кайсенова.

"Эту елку нам помогли приобрести и поставить выходцы из Уланского района, то есть из бюджета на это никаких денег выделено не было", – рассказали в пресс-службе акима района.

Фото: пресс-служба акима Уланского района



В ведомстве отметили, что выходцы из Уланского района предложили свою помощь.



"Они привезли, установили и сами все сделали. Наше дело было только украсить елку. Рядом образован ледовый городок – снежная горка, фигуры из льда". Пресс-служба акима Уланского района

Фото: пресс-служба акима Уланского района



В пресс-службе акима Уланского района заявили, что "к Новому году готовы".





20 декабря 2022 года пользователей Казнета рассмешила и возмутила "уставшая" елка в ВКО. Как оказалось, она была установлена в поселке Касыма Кайсенова Уланского района. Тогда районный аким Ренат Курмамбаев заверил, что на приобретение и установку елки в поселке Касыма Кайсенова "средства не выделялись". В этот же день после возмущений местных жителей елку убрали, но руководитель отдела внутренней политики Уланского района Нурхат Садыков пообещал, что "праздник будет", и заверил, что в поселке установят другую елку.

