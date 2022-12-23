В Казахстане расширят перечень сведений, составляющих налоговую тайну

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Подготовлены дополнения в Правила представления органами госдоходов Министерству труда и социальной защиты населения РК сведений о налогоплательщике (налоговом агенте), составляющих налоговую тайну, без получения письменного разрешения налогоплательщика, сообщает Zakon.kz.

Так, к сведениям, составляющим налоговую тайну, также предлагается отнести: суммы доходов физического лица, подлежащих налогообложению самостоятельно;

сведения об органе государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика. Как поясняется, принятие проекта приказа обеспечит снижение суммарной нагрузки на фонд оплаты труда микро, малого бизнеса. Документ размещен на сайте Открытые НПА до 9 января. Кроме того, к данным, составляющим налоговую тайну, относятся: Состояние расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам (выписка из лицевого счета налогоплательщика).

Сумма индивидуального подоходного налога, перечисленного налоговым агентом, и численности работников по периодам (полугодие, год).

Совокупный годовой доход/доходы (с учетом корректировок) индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, полученных за налоговый период.

Сумма доходов, начисленных налоговым агентом физическому лицу по периодам (квартал, полугодие, год).

Сумма индивидуального подоходного налога, исчисленного налоговым агентом за физическое лицо по периодам (квартал, полугодие, год).

Сумма обязательного пенсионного взноса, исчисленного налоговым агентом физическому лицу по периодам (квартал, полугодие, год).

Сумма социальных отчислений, исчисленных налоговым агентом за физическое лицо по периодам (квартал, полугодие, год).

Сумма отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, исчисленных налоговым агентом за физическое лицо по периодам (квартал, полугодие, год).

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