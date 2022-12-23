Директор "музея смерти" в России станцевала популярный танец Уэнсдэй Аддамс

Директор Новосибирского музея мировой погребальной культуры Татьяна Якушина рассказала, что посетители положительно отреагировали на танец Уэнсдэй Аддамс из одноименного сериала, который сотрудники музея сняли и разместили в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

Татьяна Якушина отметила, что на данный момент больше положительных комментариев, и люди уловили мысль исполнения танца, сообщает Газета.ru.

"Думаю, что ничего шокирующего в ролике не было. Конечно, есть и те, кто не понимает. Но не будешь же объяснять. Тем более, мы не пятитысячная купюра, чтобы всем нравиться. Кто-то воспринимает нормально, адекватно. Кто-то не понимает, что это. Я даже не представляю, как это – пытаться объяснить. Не воспринимает, не понравилось – прошу в добрый путь. Особо не комментируем негативные отзывы". Татьяна Якушина

Директор добавила, что изначально сотрудники решили снять танец для себя и не ожидали такого большого количества просмотров.



"В этом году Новосибирск – новогодняя столица России. И мы тоже к этому присоединились, сделали тематические экскурсии в нашем музее. Мы стали снимать промо к нашим новогодним мероприятиям и решили с Евгенией попробовать записать танец, вдруг получится. Мы это делали чисто для себя, покайфовать и посмотреть, как выйдет. Хотелось дополнительную привлекательность сделать для людей, чтобы приходили к нам в музей. У нас интерьеры для этого, побудьте девочкой из мрачной семейки Аддамс, пофотографируйтесь. Подумали, выложили. А оказалось, что у нас уже больше 16 тыс. просмотров. Даже как-то неожиданно на самом деле". Татьяна Якушина

Свое появление в ролике со шваброй Якушина объяснила тем, что убиралась для подготовки к другим съемкам.



"Да спонтанно получилось. На самом деле там очень простые движения. Мы танец особо не учили. Поскольку мы снимали параллельно, то я там что-то где-то подмела, а потом решила, что давайте я со шваброй буду". Татьяна Якушина

В ролике, опубликованном в соцсетях Музея мировой погребальной культуры, называемом "музеем смерти", приняли участие экскурсовод Евгения Юдина и директор Татьяна Якушина. Женщины исполнили танец Уэнсдэй Аддамс из одноименного сериала Netflix, который сейчас стал мировым трендом.





