Россия запретит поставки нефти в поддержавшие потолок цен страны

К опубликованию готовится указ президента России об ответных мерах на введение Евросоюзом потолка цен на российскую нефть. Указ предполагает запрет на поставки в страны, которые будут требовать соблюдения этого условия, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказал вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала "Россия 24", сообщают РИА Новости.



"В рамках этого указа – запрет на поставки нефти и нефтепродуктов в те страны и тем юридическим лицам, которые будут требовать соответствия в контрактах потолка цен, который введен Евросоюзом". Александр Новак

Он также предупредил, что из-за этого нефтедобыча в начале следующего года может снизиться на 500 000 – 700 000 баррелей в сутки, то есть на 5-7%.

22 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что указ об ответе на потолок цен на нефть подпишут 26 или 27 декабря.

На пресс-конференции Путин заявил, что Россия ничего не теряет от введенного потолка цен на нефть. По его словам, этим решением "геополитические оппоненты и противники" страны пытаются ограничить доходы российского бюджета.

Согласованный Евросоюзом потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны ЕС. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

19 декабря ЕС также согласовал лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 МВт/ч, что соответствует 1975 долларам за 1000 куб. м. Потолок начнет действовать с 15 февраля 2023 года. Потолок будет активироваться в том случае, если цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах (наиболее ликвидный газовый хаб в ЕС) превысит согласованную отметку, а спред к цене на сжиженный природный газ (СПГ) в ЕС составит более 35 евро за 1 МВт/ч.