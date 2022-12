1371 авиарейс задержали на Гавайях из-за непогоды

19 и 20 декабря на Гавайях задержали 1199 авиарейсов, 172 – отменили. Проблемы частично объясняются штормом "Кона", который пронесся по острову, сообщает Beat of Hawaii.



Больше всего отмен и задержек авиарейсов было у Hawaiian Airlines. В своем заявлении авиакомпания не упомянула о шторме, а указала на сбои в работе систем и плохие погодные условия на островах.



Авиакомпания предложила перебронировать билеты, купленные до 25 декабря, на более поздний срок.



К слову, 18 декабря 36 человек пострадали при полете из Финикса в Гонолулу из-за сильной турбулентности. Среди пострадавших были 14-месячный ребенок и подросток. Медицинский персонал оказал помощь пассажирам и членам экипажа.



На борту находились 238 пассажиров и 10 членов экипажа.

Multiple passengers on a Hawaiian Airlines flight injured and many taken to emergency rooms, after the plane encountered severe turbulence on a flight from Phoenix to Honolulu#usa #honolulu #phoenix #hawaii #hawaiian pic.twitter.com/uB0YwdEACL